Gülnihal Gül Mamat ve Özgün Hat Atölyesi Sergisi Üsküdar'da kapılarını açtı

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi, hat sanatının çeşitli örneklerini Gülnihal Gül Mamat ve Özgün Hat Atölyesi Sergisi'nde bir araya getirerek sanatseverlerle buluşturdu. Hat sanatına gönül veren isimlerin eserlerinin buluştuğu sergi, Nevmekan Galeride 10 Ekim tarihine kadar açık olacak.

Gülnihal Gül Mamat koordinatörlüğünde yürütülen Hat Atölyesi'nin çalışmalarından oluşan sergide, Kur'an-ı Kerim'in yazı tarzı, İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan "Küfi yazı"nın temel kaideleri, imla kuralları, kompozisyon, tasarım ve uygulamasıyla oluşan özgün hat tasarımları yer almakta. Sergiye Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in sanatçılar ile öğrencilere hediye ve plaket takdim etmesi ve kurdele kesilmesinin ardından serginin açılışı gerçekleşti. Hat sanatına gönül veren isimlerin eserlerinin buluştuğu sergi, özgün hat çalışmalarından önemli örneklerini İstanbullulara Üsküdar'da bulunan Nevmekan Galeride 10 Ekim tarihine kadar sunmaya devam edecek.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Gülnihal Gül Mamat hanımefendinin öğrencileriyle birlikte hazırlamış olduğu özgün hat sergisinin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli dostlar Üsküdar'ımız tarihi derinlikleri, kültürel zenginlikleri itibariyle, kültürel manada en zengin beldelerden birisidir. Üsküdar'ı biz tarif ederken burası bir sanayi kenti demiyoruz. Burası kültürün ve tarihin önemli bir mecrası, zengin olduğu yer zenginlik yatağı. Bir tarih, kültür şehri diye hep bahsediyoruz tanımlıyoruz. Balkanlar'da, Anadolu'da Asya'da özellikle bütün İslam coğrafyasında hat sanatı hep var olmuştur ama bu sanatımızın diğer sanatlarda da olduğu gibi merkezi en güzeli ana yurdu İstanbul'dur" şeklinde konuştu.