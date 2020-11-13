Gülnar Orman İşletme Müdürülüğü personellerinden kan bağışı
13.11.2020 17:37 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:40
Mersin'in Gülnar ilçesinde, orman işletme müdürlüğü personelleri kan bağışında bulundu.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, orman işletme müdürlüğü personelleri kan bağışında bulundu.
Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'ın katıldığı etkinlikte, orman işletme müdürlüğü personelleri Türk Kızılay'a kan bağışı yaptı.
Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, yaptığı açıklamada, personelleriyle Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduklarını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan