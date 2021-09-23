Gülnar Orman İşletme Müdürü Şahin, Gülnar Göleti mesire alanını inceledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülnar Orman İşletme Müdürü Şahin, Gülnar Göleti mesire alanını inceledi

AA / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel
Gülnar Orman İşletme Müdürü Şahin, Gülnar Göleti mesire alanını inceledi

Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, yapımı devam eden Gülnar Göleti mesire alanını gezerek incelemelerde bulundu.

Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, yapımı devam eden Gülnar Göleti mesire alanını gezerek incelemelerde bulundu.

Şahin, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, mesire alanına yapılacak tüm yapıların tamamen ahşaptan ve doğal ortama uygun olduğunu belirterek, 2021 yılı sonuna kadar mesire alanının hizmete açılmasını planladıklarını kaydetti.

Şahin, mesire alanında masa, kameriye ve mangal alanları ile kır kahvesi, cami ve tuvaletin yer alacağını da sözlerine ekledi.

AA / Yalçın Taşlıalan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Sezai Temelli Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Gülben Ergen Özge Özpirinçci
Spor Marcao Balotelli Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gülnar Orman İşletme Müdürü Şahin, Gülnar Göleti mesire alanını inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 16:29:49. #1.11#