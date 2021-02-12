Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü, Sevgililer Günü dolayısıyla ücretsiz fidan dağıttı
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Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü, Sevgililer Günü dolayısıyla ücretsiz fidan dağıttı

12.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:06
Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü, Sevgililer Günü dolayısıyla ücretsiz fidan dağıttı

Gülnar İlçe Orman İşletme Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ücretsiz 21 bin ceviz fidanı dağıttı.

Gülnar İlçe Orman İşletme Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ücretsiz 21 bin ceviz fidanı dağıttı.

Fidan dağıtım töreninde konuşan Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, sevilen insana verilecek en güzel hediyenin fidan olduğunu söyledi.

Dağıtım törenine Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ile vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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