Gülnar Müftüsü Yusuf Kaya'dan göreve başlayan imam hatipleri ziyaret etti

Gülnar Müftüsü Yusuf Kaya, göreve başlayan imam hatipleri ziyaret etti.

Gülnar Müftüsü Yusuf Kaya, göreve başlayan imam hatipleri ziyaret etti.

Kaya, ramazan öncesi imam hatipleri atanan Çavuşlar Mahallesi Camisi, Perçem Camisi, Hacı Şerif Varan Camisi, Kavakoluğu Mahallesi Camisi, Havva Hatun Camisi, Örenpınar Mahallesi Camisi, Medrese Camisi ve Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne atanan görevlileri ziyaret etti, misyon ve sorumluluklarını hatırlattı, görevlerinde başarı diledi.

Kadrosu açık olan camilerden bazılarının imam-hatip ihtiyacının karşılandığını ifade eden Kaya, boş kadrosu olan camilere de imam hatip atanması için gayret sarf ettiklerini belirtti.

Kaya, eşitli il ve ilçelerinde görev yapan Gülnarlı imam hatiplerin boş kadrolu camileri tercih etmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan