Gülnar Müftülüğü ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı

Gülnar Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Gülnar Şubesi ve Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü tarafından hayırsever vatandaşların yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Gülnar Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Gülnar Şubesi ve Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü tarafından hayırsever vatandaşların yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Müftü Yusuf Kaya, ramazanın rahmet, bereket, af, mağfiret, yardımlaşma ve paylaşma zamanı olduğunu belirtti.

Geçen yıl olduğu üzere bu yıl da vatandaşların zekat, fitre ve fidyelerinin emin ellerle ihtiyaç sahibine ulaştırılmasında köprü vazifesi gördüklerini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"İlk etapta 430 yardım kolisini ihtiyaç sahiplerinin bizzat evlerine gidilerek dağıtımı yapıldı. Yardımların tedarik edilmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan