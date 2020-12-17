Gülnar Kaymakamı Bayraklı ve Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'ya ziyaret
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Gülnar Kaymakamı Bayraklı ve Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'ya ziyaret

17.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:38
Gülnar Kaymakamı Bayraklı ve Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'ya ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı'yı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı'yı ziyaret etti.

Firik, ziyaret ettiği Bayraklı'ya AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bayraklı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'ya çalışmalarında başarı diledi.

Firik daha sonra Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı'ya da ziyarette bulundu.

Çatlı, ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini bildirerek, ilçenin güvenliği için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Firik de kurum çalışmaları hakkında Çatlı'ya bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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