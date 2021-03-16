Gülnar Kaymakamı Bayraklı, Sarıkeçili Yörükleri ziyaret etti
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Gülnar Kaymakamı Bayraklı, Sarıkeçili Yörükleri ziyaret etti

16.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:00
Gülnar Kaymakamı Bayraklı, Sarıkeçili Yörükleri ziyaret etti

Gülnar Kaykamamı Yunus Emre Bayraklı, ilçede konaklayan Sarıkeçili Yörükleri ziyaret etti.

Gülnar Kaykamamı Yunus Emre Bayraklı, ilçede konaklayan Sarıkeçili Yörükleri ziyaret etti.

Bayraklı, kırsaldaki Koçaşlı Mahallesi'nde Yörük çadırlarını ziyaretinde, ilçede yaklaşık 15 Yörük ailesinin konakladığını, nisan sonunda Konya, Karaman'a gitmek üzere ilçeden ayrılacaklarını belirtti.

Sarıkeçili Yörüklerinden Ramazan Bacak da 40 yıldır bu mahallede konakladıklarını kaydetti.

Bacak, "Keçilerimizin oğlakları doğdu. Bir süre sonra göç yoluna başlayacağız. Ziyaretimize gelenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyarette Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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