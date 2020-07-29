Gülnar Kaymakam Vekili Köken, şehit mezarlarını ziyaret etti Gülnar İlçe Kaymakam Vekili Muammer Köken, ilçe protokol üyeleriyle birlikte şehitlikleri ziyaret etti, dua edip karanfil bıraktı.

Gülnar İlçe Kaymakam Vekili Muammer Köken, ilçe protokol üyeleriyle birlikte şehitlikleri ziyaret etti, dua edip karanfil bıraktı.

Ayvalı Mahallesi'ndeki şehitliği ziyaret eden Köken ve protokol üyeleri, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, şehitler için dua etti.

Köken daha sonra bu yıl şubat ayında İdlib'te şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Katran'ın ailesini ziyaret etti, baba Ramazan Katran'ın Kurban Bayramı'nı kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA