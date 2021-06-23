Gülnar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden üreticilere sumak ve ceviz fidanı desteği

Gülnar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 3 üreticiye sumak ve ceviz fidanı desteğinde bulunuldu.

Gülnar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 3 üreticiye sumak ve ceviz fidanı desteğinde bulunuldu.

Üreticileri ziyaret eden Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, tarım arazilerinin etkin kullanımı kapsamında Gülnar'da 3 üreticiye toplam 2 bin 780 sumak ve ceviz fidanı verildiğini belirtti.

Verilen sumak ve ceviz fidanlarının yüzde 75'ini müdürlüğün, yüzde 25'ini ise üreticilerin karşıladığını dile getiren Abalı, tarımın gelişmesi adına desteklemelere devam edeceklerini kaydetti.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı da, ilçede yetişen tüm tarım ürünlerinin doğal ve organik olduğunu aktararak, verdikleri destekten dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan