Gülnar İlçe Müftülüğü 95 aileye gıda yardımında bulundu
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Gülnar İlçe Müftülüğü 95 aileye gıda yardımında bulundu

Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel
Gülnar İlçe Müftülüğü 95 aileye gıda yardımında bulundu

Gülnar İlçe Müftülüğü, ilçede maddi durumu iyi olmayan 95 aileye gıda yardımında bulundu.

Gülnar İlçe Müftülüğü, ilçede maddi durumu iyi olmayan 95 aileye gıda yardımında bulundu.

İlçe Müftüsü Yusuf Kaya, tüm dünyanın zor günlerden geçtiğini belirterek, "Bu zor zamanlarda Gülnarlı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize giyim yardımı ve temel gıda yardımının yanı sıra Ramazan ayı öncesinde Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi tarafından gönderilen ve vatandaşlarımızın bağışladığı 16 adet adak, akika ve şükür kurbanlarını görevli ve gönüllülerimizin nezaretinde keserek 95 ihtiyaç sahibi ailemize ulaştırdık." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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