Gülnar'dan kısa kısa
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Gülnar'dan kısa kısa

05.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:50
Gülnar'dan kısa kısa

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ünüvar, beraberindekilerle iki fabrikayı ziyaret ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Yeni yılda da asfalt ve parke çalışmalarının süreceğini belirten Ünüvar, 50 mahalledeki tüm hizmet çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

İhtiyaç sahiplerine yardım

Gülnar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Asım Yüğrük, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatıldığını bildirdi.

Yüğrük, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 3 yeni ev yapımıyla 6 hanenin onarımının gerçekleştirildiğini, bir haneye de afet nedeniyle ev eşyası yardımı yapıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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