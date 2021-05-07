Gülnar'da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
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Gülnar'da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Gülnar'da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Mersin'in Gülnar ilçesinde belediyenin yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde belediyenin yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, hedeflerinin belediyenin imkanları dahilinde yollardaki parke çalışmalarını tamamlamak olduğunu söyledi.

Bu çerçevede çalışmaların sürdüğünü aktaran Ünüvar, cami bahçelerinde de çeşitli düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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