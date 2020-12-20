Gülnar'da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
20.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:29
Gülnar ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Gülnar ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, yaptığı açıklamada, ekiplerin ilçedeki yollarda meydana gelen bozuklukları giderdiğini belirtti.
Oluşabilecek su baskınlarına karşı önlemlerin de alındığı ifade eden Ünüvar, çalışmaların devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan