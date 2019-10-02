Gülnar'da TYP kurası çekildi

02.10.2019 18:34

Gülnar ilçesinde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecekler için kura çekimi yapıldı.

Noter huzurunda, istihdam edilecek 6 güvenlik görevlisi ve 50 temizlik işçisi için Gülnar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi salonunda kura çekildi.

Güvenlik görevlisi olmak için 58, temizlik işçisi olmak için de 579 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA