Gülnar'da "Tabiata Hayat Olaq" projesi ile öğrencilere çevrimiçi eğitim
18.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:46
Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, "Tabiata Hayat Olaq" projesi kapsamında Azerbaycan'dan 3 ve Türkiye'nin değişik ilindeki 10 ilkokul öğrencisine çevrimiçi tabiat eğitimi verdi.
Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, "Tabiata Hayat Olaq" projesi kapsamında Azerbaycan'dan 3 ve Türkiye'nin değişik ilindeki 10 ilkokul öğrencisine çevrimiçi tabiat eğitimi verdi.
Gübeş, Zoom uygulaması üzerinden öğrencilere orman işletmeciliğini tanıtıp, ormanın faydaları, erozyon ve sebepleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Eğitime öğrencilerin yanı sıra proje öğretmenleri ve velilerde katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan