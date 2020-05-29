Gülnar'da şükür kurbanları kesildi
Gülnar ilçesinde yeniden cemaatle ibadete başlanması dolayısıyla cuma namazı öncesi şükür kurbanları kesildi.
29.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:20
Gülnar ilçesinde yeniden cemaatle ibadete başlanması dolayısıyla cuma namazı öncesi şükür kurbanları kesildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilen Merkez Camisinde bugün kılınan cuma namazı öncesi 3 koç kurban edildi.
Kesilen kurbanlar ilçede ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi.
Öte yandan ilçede 50 mahallede belirlenen 65 noktada cuma namazı eda edildi.
Kaynak: AA