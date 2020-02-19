Gülnar'da sokaklar kilit parke taşıyla kaplanıyor
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Gülnar'da sokaklar kilit parke taşıyla kaplanıyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde, merkezdeki ve kırsaldaki mahallelere kilit parke taşı döşeniyor.

19.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:42
Gülnar'da sokaklar kilit parke taşıyla kaplanıyor

'in ilçesinde, merkezdeki ve kırsaldaki mahallelere kilit parke taşı döşeniyor.

Belediye ekipleri, bozuk yolları düzeltmek için yapılan çalışmaları Koçaşlı Mahallesi'nde sürdürdü.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, ilçeyi daha güzel hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA
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