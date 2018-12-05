Gülnar'da Şehit Anısına Sınıf Yapıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde "Şehitler ölmez" projesi kapsamında şehit Alparslan Taşçı adına yaptırılan sınıf açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut, açılışta yaptığı konuşmada, proje kapsamında 11. sınıfın açıldığını belirterek, "Projeyle, şehitlerimizin ismini yaşatmak ve öğrencilerimizin bu konuda farkındalık kazanmasını sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Burgut, projede toplamda 13 şehidin isminin, ilçedeki 13 okuldaki sınıflara verileceğini de sözlerine ekledi.