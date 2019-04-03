Gülnar'da Seçime İptal Kararı

Mersin'in Gülnar ilçesinde MHP adayının kazandığı seçim, CHP'nin yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Gülnar'daki seçimlerde MHP adayı Alpaslan Ünüvar 8 bin 760, CHP adayı Mehmet Kale 7 bin 840, İYİ Parti adayı Ahmet Sarı bin 83, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin 67, DSP adayı Mustafa Kemal Tekin 34, BTP adayı Mustafa Olcay da 19 oy aldı.

MHP'li Ünüvar'ın 920 oy farkla başkan seçildiği ilçede CHP seçimlere itiraz etti. CHP Gülnar İlçe Başkanlığı itiraz dilekçesinde, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin'in yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmeden aday olduğu ve bu nedenle seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

İl Seçim Kuruluna itiraz edilecek

Gülnar İlçe Seçim Kurulu yaptığı toplantıda itirazı değerlendirdi. Yapılan incelemede, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin'in toplum sağlığı merkezindeki görevinden 6 Şubat 2019'da istifa ettiği belirlendi.

CHP'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu 7 üyesinden seçim hakimi, MHP üyesi ve memur üye talebin reddi yönünde oy kullanıp muhalefet şerhi koyduğu, diğer 4 üyenin oyları ile kabul edilerek, ilçedeki seçimin iptal edilmesine karar verildi. Bundan sonraki süreçte İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu karar verecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Gülnar İlçe Başkan Yardımcısı Saffet Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Gülnar Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Ercan Şahin Yüksek Seçim Kurulunun kamu görevlilerinin istifa etme süresi içerisinde istifa etmediği bilgisi üzerine İlçe Seçim Kuruluna Belediye Başkanlığı seçiminin iptali için İlçe Seçim kuruluna itirazda bulunduk. İtirazımız üzerine İlçe Seçim Kurulu oy çokluğu ile Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti" dedi.

"Mazbata alma günümüz uzayacak"

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ise, "Dün mazbatamızı almayı beklerken, Saadet Partisi adayının seçilme yeterliliği ile ilgili yani istifası ile ilgili bir probleminin olduğunu, bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere itiraz ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Tabii ki insanların dava etmeye hakkı var. Biz bunlara saygı duyuyoruz. Ancak Saadet Partisi 67 oy almış bir parti, bu oy seçimlerin sonuçların değiştirecek bir rakam değil. Bu yüzden inanıyoruz ki mazbatamızı alma günü birkaç gün uzayacak diye tahmin ediyoruz. Devletimize, milletimize ve adalete güveniyoruz. Bizim ülkemiz yasalarla yönetilen bir ülkedir. Allah izin verirse cumaya kadar mazbatamızı almayı düşünüyoruz. Bizler destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Hiç bir korkumuz yok. Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz" dedi.

"Seçimi iptal etme yetkisi yok"

MHP Merkez Disiplin Kurulu Sekreteri ve MHP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Avukat Kürşat Türker Ercan ise, "CHP Gülnar İlçe Başkanlığı'nın, seçime katılan ve sadece 67 oy alan Saadet Partisi adayının süresinde memuriyetten istifa etmediği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu kabul eden Gülnar İlçe Seçim Kurulu seçimleri iptal etti. Her şeyden önce, endişeye mahal yok kararın hukuki bir yönü olmadığı gibi ilçe seçim kurullarının seçim iptal etme yetkisi de zaten yok. Yani karar sadece bu açıdan bile yok hükmünde. İtiraz üzerine de kaldırılması gereken bir karar. Gereken itirazlar da yapılacak. Ama şuna dikkat çekmek isterim. Kararı alan Gülnar İlçe Seçim Kurulu'nun başkanı hakim ve başkan hariç 6 üyesi var. Bunun ikisi memur üye. 4 tanesi de siyasi partili üye. CHP'li İyi Parti'li Saadet Partili ve MHP'li üyeler. Alınan karar oy çokluğu ile yani 4 üyenin kabulü ile alınmış. Kabul oyu verenler 1 memur üye ile CHP+İyi Parti+Saadet partili üyeler. Memur üyeye görevi gereği lafımız yok ama yan yana gelen bu siyasi üçlüyü "zilleten" çok biliyor ve tanıyoruz" dedi.

"Gülnarlıların içi rahat olsun"

İtiraz sahibi CHP'nin kabul oyu vermesini İyi Partinin onu desteklemesini anladıklarını ifade eden Ercan, "Ama Gülnarlıların iradesini yok saymak pahasına kendi adayına CHP'nin yaptığı itirazı kabul eden Saadet'i anlamıyoruz. Sonuç olarak; İlçe Seçim Kurullarının seçim iptal etme yetkisi olsaydı memur üyeyi yanına aldığı her yerde seçimi kaybetmiş siyasi partiler seçim iptal ettirirlerdi. Tıpkı Gülnar'da CHP-İyi Parti-Saadet'in yaptığı gibi kendi gizli anlaşmalarını millet iradesinden üstün tutanlar, böyle saçma sapan ve gülünç gerekçelerle yaptıkları itirazlarla demokrasiye taş koyarlardı. Gülnarlı hemşehrilerimin içi rahat olsun. Kendi iradeleri ile geçen pazar seçtikleri Cumhur İttifakının adayı MHP'li başkanımız Alpaslan Ünüvar ve yöneticileri görevlerini yapmaya devam edecekler. Aralarındaki pazarlığı sizin iradenizden üstün tutan anlayışlar da yerlerine sineceklerdir" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA