Gülnar'da "Organik Zeytin Yetiştiriciliği Projesi" başlatıldı

29.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:50

Mersin'in Gülnar ilçesinde "Organik Zeytin Yetiştiriciliği Projesi" başlatıldı.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, projenin tanıtım toplantısında, belediye olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirterek, projenin üreticilere katkı sunacağını aktardı.

Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık ise projenin 3 yıl süreceğini bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazım Eken de üreticilerle her zaman istişare halinde olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA