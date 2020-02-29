Gülnar'da "Organik Zeytin Yetiştiriciliği Projesi" başlatıldı
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Gülnar'da "Organik Zeytin Yetiştiriciliği Projesi" başlatıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde "Organik Zeytin Yetiştiriciliği Projesi" başlatıldı.

29.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:50
Gülnar'da

'in ilçesinde "Organik Yetiştiriciliği Projesi" başlatıldı.

Gülnar Belediye Başkanı , projenin tanıtım toplantısında, belediye olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirterek, projenin üreticilere katkı sunacağını aktardı.

Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık ise projenin 3 yıl süreceğini bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazım Eken de üreticilerle her zaman istişare halinde olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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