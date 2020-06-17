Gülnar'da Nişancı Camisi ibadete açıldı
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Gülnar'da Nişancı Camisi ibadete açıldı

Gülnar ilçesinde Nişancı Camisi ibadete açıldı.

Gülnar'da Nişancı Camisi ibadete açıldı
17.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:23

Gülnar ilçesinde Nişancı Camisi ibadete açıldı.

İlçeye bağlı Taşoluk mahalle sakinlerinin katkılarıyla Akdeniz Mahallesi'nde yapımına 2015 yılında başlanılarak bitirilen Nişancı Camisi düzenlenen törenle açıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi, açılışta yaptığı konuşmada caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Camilerin boş bırakılmamasını isteyen Kondi, "Camilerimiz aynı kalbimiz gibidir. Diğer organlarımıza kan pompalamazsa diğer organlarımız iflas eder. Camilerimize gelmeyen onun feyzini almayanı mahşerde zor bir sınav bekler. Camilerimizi dolduralım." dedi.

Okunan duaların ardından cami ibadete açıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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