Gülnar'da muhtarlar toplantısı yapıldı
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Gülnar'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Gülnar'da muhtarlar toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Mersin'in Gülnar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Kültür Merkezi Müdürlüğündeki toplantıda, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da muhtarlara mahallelerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, kurum ve kuruluşların müdür ve amirleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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Gülnar'da muhtarlar toplantısı yapıldı - Haberler
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