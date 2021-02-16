Gülnar'da Mehmetçik'e destek kampanyası düzenlendi
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Gülnar'da Mehmetçik'e destek kampanyası düzenlendi

16.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:36
Gülnar'da Mehmetçik'e destek kampanyası düzenlendi

Gülnar Belediyesi ve MHP Gülnar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kampanyada toplanan malzemeler, Hatay sınırında görev yapan Mehmetçik'e gönderildi.

Gülnar Belediyesi ve MHP Gülnar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kampanyada toplanan malzemeler, Hatay sınırında görev yapan Mehmetçik'e gönderildi.

Hatay sınırında görev yapan Mehmetçik için düzenlenen kampanyada vatandaşlar üzüm, badem, ceviz, pekmez ve elma topladı.

Daha sonra 2 kamyona yüklenen malzemeler Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, yaptığı konuşmada "Destek veren herkese teşekkür ederim. Allah askerlerimizi korusun, onların yardımcısı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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