Gülnar'da kuş üzümü paketleme tesisi kurulacak
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Gülnar'da kuş üzümü paketleme tesisi kurulacak

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, ilçeye kuş üzümü paketleme tesisi kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Gülnar'da kuş üzümü paketleme tesisi kurulacak
19.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:07

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, ilçeye kuş üzümü paketleme tesisi kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ünüvar, Çukurasma Mahallesi'ndeki tesisi gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Ünüvar, "İlçemiz, Türkiye kişniş üzümü üretiminin yüzde 75'ini tek başına karşılıyor. Üretimden sonraki paketleme ve pazarlama aşaması da çok önemli. Bu nedenle ilçemize paketleme tesisi kazandırmak için gerekli çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Ünüvar, tesisi en kısa sürede hizmete açmayı hedeflediklerini aktardı.

Kaynak: AA

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