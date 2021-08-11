Gülnar'da kuş üzümü hasadı başladı
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Gülnar'da kuş üzümü hasadı başladı

Gülnar'da kuş üzümü hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Gülnar ilçesinde kuş üzümü (kişniş üzümü) hasadı düzenlenen etkinlikle başladı.

Gülnar ilçesinde kuş üzümü (kişniş üzümü) hasadı düzenlenen etkinlikle başladı.

Etkinlikte konuşan Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Türkiye'nin kuş üzümü üretiminin yüzde 75'inin Gülnar'da yapıldığını belirterek, "Elle tek tek toplanan ve inci tanesi gibi kıymetli olan kuş üzümü hasadının yöremize bereket getirmesini diliyor, hem üreticimize hem de kooperatifimize bol kazançlı bir dönem diliyorum." dedi.

Çukurasma,Üçoluk,Tozkovan Kişniş Kooperatif Başkanı Mehmet Er de, ilçede yılda 800 ton kuş üzümü üretildiğini ve Türkiye'nin her yerine gönderildiğini aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri üzümleri keserek hasadı başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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