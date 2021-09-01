Gülnar'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek
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Gülnar'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek

Gülnar'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce Gülnar ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 4 üreticiye 100 keçi ve 4 ton yem verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce Gülnar ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 4 üreticiye 100 keçi ve 4 ton yem verildi.

Yem dağıtım töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Ahmet Gökulu, belediye tarafından ilçedeki 4 üreticiye 100 keçi ve 4 ton yem desteğinde bulunulduğunu belirtti.

Gökulu, keçilerin her türlü bakımlarının belediye veterinerlerince yapılacağı da dile getirerek, belediyenin çiftçi ve hayvan yetiştiricilerine desteğinin süreceğini kaydetti.

Gülnar'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek
Gülnar'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek
Gülnar'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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