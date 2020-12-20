Gülnar'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, pazar yerlerinde denetim yaptı, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan