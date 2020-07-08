Gülnar'da Kovid-19 denetimleri Gülnar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Gülnar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Gülnar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği, Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Jandarma Komutanlığından oluşturulan ekipler ilçede ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, internet kafe, berber,kuaför,güzellik merkezi, piknik alanlarını denetledi.

Kontroller sırasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilenlere, polis ve zabıta ekiplerince uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA