Gülnar'da "Kitap Oku-Yorum" projesi hayata geçirildi
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Gülnar'da "Kitap Oku-Yorum" projesi hayata geçirildi

Gülnar'da 'Kitap Oku-Yorum' projesi hayata geçirildi
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Gülnar İlçe Müftülüğünce hazırlanan "Kitap Oku-Yorum" projesi hayata geçirildi.

Gülnar İlçe Müftülüğünce hazırlanan "Kitap Oku-Yorum" projesi hayata geçirildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İlçe Müftüsü Yusuf Kaya, ilçe genelindeki tüm cami görevlilerini kapsayacak proje kapsamında 12 ay süreli okuma grupları oluşturularak din görevlilerinin her ay için belirlenen kitap ve dergiyi okuyup akabinde müzakere için bir araya gelerek değerlendirme yapacaklarını belirtti.

Açıklamasında geçen ay yapılan müzakerelerin oldukça verimli geçtiğini kaydeden Kaya, müzakerelere iştirak eden tüm personele teşekkür etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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