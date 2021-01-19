Gülnar'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
19.01.2021 10:19 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:22
Mersin'in Gülnar ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Mersin'in Gülnar ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Belediye ekiplerince, bazı noktalarda yol açma çalışması gerçekleştirildi.
Kent merkezinde de buzlanmanın önüne geçmek için tuzlama çalışmaları yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan