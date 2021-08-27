Gülnar'da kadına yönelik şiddetti önleme toplantısı yapıldı
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Gülnar'da kadına yönelik şiddetti önleme toplantısı yapıldı

Gülnar'da kadına yönelik şiddetti önleme toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Mersin'in Gülnar ilçesinde kadına yönelik şiddeti önleme toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde kadına yönelik şiddeti önleme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki programda konuşan Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, kadına yönelik şiddetin engellenmesi için geliştirilen KADES uygulamasının önemine değindi.

Bayraklı, uygulamanın şiddet ve taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulan resmi uygulama olduğunu belirtti.

Kadına yönelik şiddeti önlemek için muhtarlara eğitim verdiklerini aktaran Bayraklı, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Toplantıya, kurum ve kuruluşların amir ve müdürleri de katıldı.

Gülnar'da kadına yönelik şiddetti önleme toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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