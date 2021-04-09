Gülnar'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
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Gülnar'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel
Gülnar'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Gülnar Kaymakamlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi.

Gülnar Kaymakamlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi.

Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, kaymakamlık toplantı salonundaki programda, Kadın Destek Uygulamasının (KADES) ilk akla gelecek acil müdahale uygulaması olduğunu belirtti.

Bayraklı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Toplantıda KADES hakkında bilgilendirme yapıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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