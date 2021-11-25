Gülnar'da kadına yönelik şiddeti önleme toplantısı yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, kadına yönelik şiddeti önleme toplantısı yapıldı.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, toplantıda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddeti önleme konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Okullarda, camilerde, kadına yönelik şiddeti önleme konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıldığını ifade eden Bayraklı, emniyet güçlerinin de "Kadın Acil Destek İhbar Sistemi"nin (KADES) yaygınlaştırılması konusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Toplantıya, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğçe Büyükbaş ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

AA / Yalçın Taşlıalan - Son Dakika Haberleri

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