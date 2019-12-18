Gülnar'da istişare toplantısı yapıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde ilçe protokolü tarafından istişare toplantısı düzenlendi.
18.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:08
Mersin'in Gülnar ilçesinde ilçe protokolü tarafından istişare toplantısı düzenlendi.
Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gülnar Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, ilçede görev yapan muhtarların görüş ve taleplerini dinledi.
Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da toplantıda ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Kaynak: AA