Gülnar'da istişare toplantısı yapıldı
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Gülnar'da istişare toplantısı yapıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde ilçe protokolü tarafından istişare toplantısı düzenlendi.

18.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:08
Gülnar'da istişare toplantısı yapıldı

'in ilçesinde ilçe protokolü tarafından istişare toplantısı düzenlendi.

Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gülnar Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, ilçede görev yapan muhtarların görüş ve taleplerini dinledi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da toplantıda ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA
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