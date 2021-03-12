Gülnar'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
12.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:29
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü Gülnar'da törenlerle kutlandı.
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü Gülnar'da törenlerle kutlandı.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelek konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından tören sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan