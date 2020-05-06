Gülnar'da içme suyu çalışmaları hız kazandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gülnar'da içme suyu çalışmaları hız kazandı

Gülnar'da içme suyu çalışmaları hız kazandı
06.05.2020 09:59 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:59

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Gülnar ilçesinde içme suyu çalışmalarına hız verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Gülnar ilçesinde içme suyu çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, Konur Mahallesinde hat yenileme çalışmalarıyla su sıkıntısının giderileceği bildirildi.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gülnar'ın Konur Mahallesinde ömürlerini tamamlamış içme suyu hatları yenileme çalışmaları ile su sıkıntısını ortadan kaldıracak. Yürütülen çalışmalar kapsamında, mahallede sürekli patlayarak su kesintilerine sebep olan 2 bin metre PVC eski içme suyu şebeke hattı, Ø63 milimetre çapında polietilen boru ile değiştirilecek. Mevcut ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan içme suyu hatlarının yenilenmesiyle birlikte su kaybı önlenecek. Çalışmaların ardından Konur Mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuşmuş olacak.

"Vatandaşlara kaliteli hizmet ulaştırmak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz"

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Gülnar'ın içme suyu sorununu ortadan kaldırmak için çalışmaların hız kazandığını belirterek, "Yatırım programında yer alan ilçe ve mahallelerimizde içme suyu, şebeke ve kanalizasyon yapımlarını tüm hızıyla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet ulaştırmak için mesai arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde, ilçe ve mahallelerimizin altyapı sorunlarını tamamen ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcıyoruz. Gülnar'da yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer ilçelerimize bağlı mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızı da sağlıklı, uzun ve sorunsuz bir şekilde kullanabilecekleri altyapıya kavuşturuyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak Haberler
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Haberler
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
'Bir çay söyler misin?' dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı Haberler
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu Haberler
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı Haberler
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Haberler
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara ilginç tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara ilginç tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim'
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim"
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Koronavirüsü yarasalardan insanlara taşıyan 'aracı hayvan' bulunamayabilir
Koronavirüsü yarasalardan insanlara taşıyan "aracı hayvan" bulunamayabilir
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Türkan Şoray Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Loris Karius Nenad Bjelica Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Karar Futbol Ankara
Şu an buradasınız: Gülnar'da içme suyu çalışmaları hız kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 10:08:06. #1.14#
title