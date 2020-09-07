Gülnar'da hasat zamanı
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Gülnar'da hasat zamanı

Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık, Gülnar ilçesinde kişniş üzüm, badem ve Antep fıstığı hasadına başlandığını bildirdi.

Gülnar'da hasat zamanı
07.09.2020 13:17 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:20

Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık, Gülnar ilçesinde kişniş üzüm, badem ve Antep fıstığı hasadına başlandığını bildirdi.

Işık, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin yüzde 70 kişniş üzüm ihtiyacını karşılayan ilçede 7 mahallede hasadın başladığını kaydetti.

Badem hasadının sürdüğünü de belirten Işık, "İlçemizin her mahallesinde yetiştirilebilen bademde rekoltemiz 8 bin ton civarında olup 20 bin dönüm arazide yetiştirilmektedir. Yaklaşık 2 bin dekarda üretimi gerçekleştirilen Antep fıstığı da doğal şartlarda yetiştirilmektedir. Bu sezonda 1300 ton rekolte beklenmektedir. Hasat döneminde çiftçilerimizin bol bereketli sezon geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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