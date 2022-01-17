Gülnar'da görme engeli konusunda farkındalık için yürüyüş düzenlendi
Mersin'in Gülnar ilçesinde Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla yürüyüş etkinliği yapıldı.
MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla yürüyüş etkinliği yapıldı.
Gülnar Kaymakamlığı önünde başlayan etkinlikte, Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, görme engelli vatandaşlarla yürüdü.
Yürüyüşte gözlerini bağlayan katılımcılar, beyaz baston kullandı.
Kaymakam Bayraklı, etkinliğin ardından gazetecilere, görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlamaya çalıştıklarını belirterek, yaya geçitlerinin ve kaldırımların işgal edilmemesinin önemine vurgu yaptı.