Gülnar'da, file yapım kursuyla aile bütçesine katkı
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Gülnar'da, file yapım kursuyla aile bütçesine katkı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, file yapım kursuna katılan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor.

15.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:16
Gülnar'da, file yapım kursuyla aile bütçesine katkı

'in ilçesinde, file yapım kursuna katılan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Gülnar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Fadime Özükanlı tarafından verilen eğitimlerde kadınlar file, çanta, şapka, hamak, bileklik ve perde yapımını öğreniyor.

Burada ürettiklerini ilçedeki pazarlarda satan kadınlar ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kursiyerlerden Havva Küçükışık, kursta hazırladığı ürünleri ilçe pazarında satarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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