Gülnar'da engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi
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Gülnar'da engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi

Gülnar'da engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Gülnar ilçesinde ihtiyaç sahibi bir engelli vatandaşa tekerlekli sandalye verildi.

Gülnar ilçesinde ihtiyaç sahibi bir engelli vatandaşa tekerlekli sandalye verildi.

Hayırsever vatandaşın desteğiyle alınan tekerlekli sandalye Gülnar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekiplerince engelli vatandaşa teslim edildi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi engellilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, yardımda bulunanlara teşekkür etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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