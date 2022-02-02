Gülnar'da doğal gaz çalışmalarının yıl sonunda başlaması planlanıyor - Haberler
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Gülnar'da doğal gaz çalışmalarının yıl sonunda başlaması planlanıyor

AA, Yalçın Taşlıalan - Güncel
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Gülnar'da doğal gaz çalışmalarının yıl sonunda başlaması planlanıyor

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, ilçeye doğal gaz getirmek için kazı çalışmalarına bu yılın sonunda başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, ilçeye doğal gaz getirmek için kazı çalışmalarına bu yılın sonunda başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Ünüvar, şubat ayı meclis toplantısındaki konuşmasında, doğal gaz projesi için Aksagaz ile görüşme yaptıklarını söyledi.

Projeyi tamamlayarak ilçeye doğal gazı kazandırmak istediklerini belirten Ünüvar, "Yaptığımız istişareler sonucunda 2022 yılı sonunda merkez mahallelerde doğal gaz için ilk kazmayı vuracağız. En az 2-3 bulvarda başlatılacak çalışmaları 2023'de tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Ünüvar, merkezdeki ve yüksek kesimdeki mahallelerde karla mücadele çalışmaları yaptıklarını sözlerine ekledi.

AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel

Alpaslan Ünüvar, Doğalgaz, Güncel, Haber

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