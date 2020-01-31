Gülnar'da askere gidenlere uğurlama töreni

31.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:16

Mersin'in Gülnar ilçesinde askere gidecek 29 genç, törenle görev yapacakları birliklere uğurlandı.

Gülnar Kaymakamlığı koordinesinde, Gülnar Belediyesi ve İlçe Müftülüğünce, Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, vatani görevini yapacak gençler için dua edildi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, törendeki konuşmasında, "Türkiye'nin hangi bölgesinde olursa olsun, bizler askerlerimiz sayesinde rahat uyuyoruz. İnşallah asker uğurlama programımızı geleneksel hale getireceğiz. Her yıl gençlerimizi birlikte uğurlayacağız." dedi.

Program sonunda askere gidecek gençlere kına yakılarak, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verildi.

Aileler, çocuklarının uğurlanma töreninde duygu dolu anlar yaşadı.

Kaynak: AA