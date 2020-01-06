Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı'ya ziyaret
Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürü Süleyman Yılmaz'ı makamında kabul etti.
06.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:20
Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürü Süleyman Yılmaz'ı makamında kabul etti.
Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yılmaz'a çalışmalarında başarılar diledi.
Yılmaz da kendilerini kabul eden Çatlı'ya teşekkür ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA