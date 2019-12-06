Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:54
Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, AA'nın

Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, 'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çatlı, , yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

Çatlı, kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akideniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
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