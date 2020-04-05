Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'dan 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
05.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:00
Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çatlı, mesajında, savunma hakkının yargıda en temel unsurlardan olduğunu belirtti.
Bu kapsamda avukatların önemli görevler icra ettiğini anlatan Çatlı, Mersin Barosu avukatlarının 5 Nisan Avukatlar Gününü kutladı.
Kaynak: AA