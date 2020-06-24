Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı, Ankara'da ziyaretlerde bulundu Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Çatlı, ziyaretleri kapsamında MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kenan Karaçam ve Ümit Turhan'ı ziyaret etti.

Başsavcı Çatlı, ziyaretlerde kendisine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA