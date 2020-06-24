Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
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Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
24.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:15

Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Çatlı, ziyaretleri kapsamında MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kenan Karaçam ve Ümit Turhan'ı ziyaret etti.

Başsavcı Çatlı, ziyaretlerde kendisine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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