Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
24.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:15
Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Çatlı, ziyaretleri kapsamında MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kenan Karaçam ve Ümit Turhan'ı ziyaret etti.
Başsavcı Çatlı, ziyaretlerde kendisine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA