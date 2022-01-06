Gülnar: "Bu kötü günleri el birliğiyle atlatacağız" - Haberler Ekonomi
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Gülnar: "Bu kötü günleri el birliğiyle atlatacağız"

Gülnar:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, son aylarda döviz kurlarındaki dalgalanmanın özellikle temel gıda maddelerine olumsuz yönde etkilenmesine neden olduğuna dikkat çekerek esnafa, 'Kimse mağdur olmaması' adına fiyatların belirli oranda indirilmesi çağrısında bulundu.

Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, son aylarda döviz kurlarındaki dalgalanmanın özellikle temel gıda maddelerine olumsuz yönde etkilenmesine neden olduğuna dikkat çekerek esnafa, 'Kimse mağdur olmaması' adına fiyatların belirli oranda indirilmesi çağrısında bulundu.

Her ayın ilk haftası yapılan Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısı, Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, Başkanlığında gerçekleştirildi.

Gülnar, döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrasında, özellikle temel gıda maddelerine yapılan zamların indirimi konusunda esnafa çağrıda bulundu. Gülnar, "Esnafımız hem kendi mağduriyetlerini gidermek, hem de vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırmak için özellikle zaruri temel ihtiyaç maddelerinde yapacağı indirim, vatandaşlarımızın alım gücünün rahatlamasına yol açacaktır. Ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz. Bu zor günlerin el birliğiyle aşılacağına inanıyoruz" diye konuştu. - ADANA

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