Gülnar Belediyesi sınavlara girecek öğrencilere hazırlık kitap seti hediye etti

Gülnar Belediyesi tarafından çeşitli sınavlara girecek öğrencilere hazırlık kitapları hediye edildi.

Gülnar Belediyesi tarafından çeşitli sınavlara girecek öğrencilere hazırlık kitapları hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitime destek olmak amacıyla, Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) hazırlıkları yapan öğrencilere 535 sınava hazırlık kitap seti hediye edildi.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, öğrencilerden motivasyonlarını kaybetmeden sınavlara hazırlanmalarını istedi.

Belediye olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını kaydeden Ünüvar, "İlçemizde eğitim için çalışmalarımız devam edecek. Öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim hayatlarında kazanacakları okullarında ilçemizi en güzel şekilde temsil edeceklerinden hiç kuşkumuz yok. Sınava girecek tüm öğrencilerimize, kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan