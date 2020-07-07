Gülnar Belediye Meclisi toplandı Gülnar Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Gülnar Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, başkanlığında Gülnar Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda konuşmaya yapan Ünüvar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilçede kamu kurumlarının, okullarının ve iş yerlerini dezenfekte yaptıklarını belirtti.

Ünüvar, ayrıca vatandaş ve esnafa ücretsiz maske dağıttıklarını da söyledi.

Kaynak: AA